За три дні квітня на дорогах Тернопільщини сталося 6 ДТП з потерпілими, одна людина загинула

Протягом 25-27 квітня на дорогах Тернопільської області було зареєстровано шість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, внаслідок яких одна людина загинула.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, до розслідування причини аварій та встановлення винуватців залучено слідчих.