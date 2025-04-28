За три дні квітня на дорогах Тернопільщини сталося 6 ДТП з потерпілими, одна людина загинула

Протягом 25-27 квітня на дорогах Тернопільської області було зареєстровано шість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, внаслідок яких одна людина загинула.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, до розслідування причини аварій та встановлення винуватців залучено слідчих.
25 квітня на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Яблунів, сталося зіткнення вантажівки DAF з легковим автомобілем DAEWOO LANOS. Внаслідок аварії загинув 55-річний водій легковика. Окрім того, 2005 року народження мотоцикліст потрапив до лікарні з численними травмами після того, як його мотоцикл перекинувся на узбіччі дороги.
26 квітня в селі Ланівці на автодорозі сталося зіткнення вантажівки DAF та автомобіля Mazda, водій якого був госпіталізований. 27 квітня в селищі Товсте в результаті ДТП травмувалася 15-річна дівчина, яка впала з мопеда. Того ж вечора на дорозі Бережани-Вербів постраждала жінка, яка потрапила в аварію на мототранспорті VIPER V-125.
Також в селищі Гусятин водій Mercedes не витримав безпечної дистанції і врізався в Skoda Octavia, внаслідок чого постраждали водій та пасажир останнього авто. Усі водії пройшли тестування на вміст алкоголю в крові. Причини аварій наразі з'ясовуються.