Відкриття меморіальної дошки захиснику України Валерію Данилюку

28 квітня у Тернополі відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Валерія Данилюка. Її розмістили на фасаді будинку, де герой мешкав разом зі своєю сім’єю.

У церемонії взяли участь представники духовенства, які провели спільну молитву та освятили пам’ятну дошку, рідні та близькі воїна, міський голова Тернополя Сергій Надал, а також мешканці міста.

«Сьогодні ми схиляємо голови перед пам’яттю справжнього героя, який пожертвував власним життям заради майбутнього України. Хоча Валерія більше немає серед нас, пам’ять про нього залишиться жити в серцях тернополян і всіх українців. Щиро співчуваю родині та дякую за сина-патріота. Його подвиг не буде забутий — він стане прикладом для нових поколінь. Кожен, хто пройде повз цю дошку, зможе зупинитися, вшанувати героя та помолитися за нього. Вічна пам’ять і слава нашим захисникам», — сказав Сергій Надал.

Також одну з меморіальних дошок встановлено на фасаді Тернопільської спеціалізованої школи №7, де навчався Валерій.

Ці пам’ятні знаки назавжди залишатимуться символами відваги Валерія Данилюка та щирої подяки за його самопожертву й служіння Україні.

Довідка:

Валерій Данилюк народився 10 травня 1984 року в Тернополі. Освіту здобував у Тернопільському вищому професійному училищі за спеціальностями зварювальника та водія. Працював на заводі металоконструкцій, також деякий час працював за кордоном.

У листопаді 2022 року він приєднався до лав Збройних Сил України. Спочатку проходив службу поблизу Києва, а 12 березня 2023 року був направлений на Схід. Загинув 15 березня під час боїв поблизу села Озерне на Бахмутському напрямку.

Прощання відбулося 19 березня 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі.

За рішенням Тернопільської міської ради від 28 квітня 2023 року, Валерію Данилюку посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» за проявлений героїзм і внесок у боротьбу за незалежність України.