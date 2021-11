Музикант, чиї пісні виконують Slipknot I Behemoth, презентує мультимедійну книгу у Тернополі

21 листопада о 19:00 у Креативному кластері Nа Пошті Саша Буль презентує власну книгу та зіграє концерт.

Його пісні виконує Корі Тейлор із Slipknot і 1914, він виступає перед багатотисячними аудиторіями в Європі разом з Адамом Нергалом (Дарскі) із Behemoth, він грає в складі Me and That Man.

Український дарк-кантрі та фольк співак-сонграйтер Саша Буль віднедавна ще й автор таємничого роману-антиутопії “Плющ”, що вийшла друком у видавництві Люта справа. Проілюстрував книгу київський художник-татуювальник Святослав Зуєв.

Роман біографічний. Поза постапокаліптичними лаштунками це певною мірою — книга про дорослішання. І якщо події, що траплятимуться на сторінках книги з головним героєм, під час його Одіссеї спустошеною Україною, не сприймати буквально, то думаю, кожен зможе розгледіти в них частинку власного минулого. Принаймні, мої відносні ровесники, яким довелося дорослішати та формуватися на зламі двох світів. Гратися на закинутих будмайданчиках, робити саморобні бомби, тусити по підвалах та під’їздах і тривалий час шукати відповідь на запитання, якою ж насправді є наша країна і чому ми живемо так, а не інакше? Окрім персонажів у звичному розумінні слова, в моєму романі фігурує також Україна як повноцінна героїня, а не лише декорація. Я впевнений, що цієї історії не було б, якби останні років 7–8 я не провів у постійних мандрах за кордоном. Кожне повернення додому дозволяло поглянути на те, що мене оточує, трішки під іншим кутом.

Плющ — мультимедійний роман, для повного розуміння якого замало просто прочитати текст. У книзі розміщені QR-коди на пісні, які співають герої, у виконанні автора. Роман “Плющ” має власний саундтрек, яким став однойменний сингл Буля а також кліп-буктрейлер https://youtu.be/e_6QazARLUg



Візуальні образи, музика та текст також покликані допомогти читачам уявити описані в книзі місця та події. Деякі кадри знімалися буквально там же, де доведеться пройти головному герою.

Зйомки відбувались в Дністровському каньйоні та на агроранчо неподалік Чернівців. Саме там відбуваються події роману і пролягає шлях головного героя. В безлюдному закутку Буковини на справжньому ковбойському ранчо. Власника ранчо називають останнім українським ковбоєм. А його син Гліб епізодично знявся в кліпі, виступивши прототипом головного героя роману - юного коновода Йони. Він один з тих, хто народився в ґетто, де панують закони середньовіччя. Його чекає Одіссея, спустошеною після пандемії, Україною.

Презентації книги вже відбулись у Львові в рамках Bookforum та в київському Хвильовому. Придбати книгу можна онлайн https://bit.ly/3EHhFnP або на презентації. В рамках події передбачена автограф-сесія та неформальне спілкування з автором.

https://www.facebook.com/events/6646581562048949

З питань організації, акредитації та додаткових матеріалів звертатись до Анаід Агаджанової на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.