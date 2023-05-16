Відомий анестезіолог представить книжку у Тернополі

28 травня запрошуємо вас до Тернополя на розмову за книжкою лікаря Івана Черненка — «Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога». Разом із Іваном поговоримо про медицину та будні медиків, про той шлях, що долає кожен, хто хоче стати лікарем.
Про помилки, безлад і пацієнтів. Про життя та смерть, зрештою — про кожного з нас. Модеруватиме розмову Роман Куць, співзасновник Українського реєстру донорів кісткового мозку, стоматолог, філантроп. Останні 5 років активно займається популяризацією донорства кісткового мозку та розвитком системи неродинної трансплантації кісткового мозку в Україні. Зустрічаємося о 17:00 28 травня Na пошті (Тернопіль, вул. Коперника, 4). Вхід — вільний. Реєстрація непотрібна. Книжку Івана можна буде придбати безпосередньо на презентації, або ж замовити за цими посиланнями: паперова: https://bit.ly/3IgZYAlелектронна: https://bit.ly/3llzNzfаудіо: https://bit.ly/3YIrQTo