"Нива повертається"

Після певних роздумів, керівництво футбольного клубу "Нива" (Тернопіль) прийняло рішення продовжити виступи у першій лізі чемпіонату України у новому сезоні 2022/23 рр., незважаючи на воєнний стан в Україні.

Про це "Номер один" повідомив директор клубу Андрій Тихий. За словами пана Тихого, тренерський штаб "Ниви" і далі очолюватиме наставник Андрій Купцов, а от щодо дати початку тренувального процесу у рамках підготовки до нового чемпіонату, то її ще не визначено. Футболісти нині займаються індивідуально, багато з яких проводять благодійні матчі у складі збірної зірок тернопільського футболу. Зауважимо, що сезон-2022/23 для команд першої ліги заплановано розпочати наприкінці серпня або на початку вересня. Джерело: Тижневик "Номер один"