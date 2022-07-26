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Спорт Як проходили "Круті віражі" 24 липня в парку «Сопільче» відбулись дитячі велоперегони «Круті віражі». Більше ста учасників віком від... Більше ...

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