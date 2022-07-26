24 липня в парку «Сопільче» відбулись дитячі велоперегони «Круті віражі». Більше ста учасників віком від 2-х до 14-ти років змагались на біговелелах, самокатах та велосипедах в різних вікових категоріях.
Фіналісти були нагороджені фінішними меделями та подарунками від ГО « Світанок нації»,ТОВ «Рідний Лан». Учасники, котрі зайняли перші місця, отримали подарункові сертифікати від Дитячий розважальний центр Мадагаскар , веломагазину « Іван Магазин Велокрай» та Roverbike. Також, учасники та їхні батьки отримали солодке морозиво від ТМ « Ласунка» та воду від ПрАТ "Добра Вода". Від Благодійний Фонд "Тернопіль" та Благодійний фонд PRO було організовано творчу локацію на підтримку ЗСУ. А від « ExtremeSchool Ternopil» були показові виступи на роликових ковзанах та скейборді.