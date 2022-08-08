Як стати стрункішим у воді?

Триває літо, а це завжди можливість оздоровлюватись, використовуючи природні фактори для покращання свого здоров’я. Одним із популярних засобів для цього є плавання у природних водоймах. Важливо і те, що процес плавання можна застосовувати і як засіб психологічного «розвантаження» під час війни. Підкреслимо, що плавати рекомендують у відведених для цього та спеціально обладнаних місцях - пляжах.

Загалом, кожній людині потрібні різнобічні фізичні навантаження, що підтримують робочий тонус усіх органів та систем організму, зміцнюють та вдосконалюють високу працездатність нервової, серцево-судинної та дихальної систем, травного апарату, м’язів та суглобів. Ось чому люди повинні систематично займатися такими доступними видами спорту фізичної активності, як біг, хода і звичайно плавання. В інакшому випадку відбуватимуться процеси передчасного старіння організму: знижується загальний тонус та імунітет, розвиваються різні захворювання, спричинені гіподинамією, тобто недостатньою фізичною активністю. Хочемо запропонувати вам найпростіший комплекс вправ на воді. Щоб уникнути травм, перш ніж робити вправи на воді, уважно обстежте дно водойми й очистіть його від гострих предметів, корчів, каміння тощо. Для м’язів ніг. В.п. – зайти в воду до пояса, ноги нарізно, руки на поясі. Піднімати почергово ноги вперед, в сторони, назад. Дихання рівномірне. Виконати по 6-8 разів кожною ногою.

Для м’язів живота. В.п. – зайти в воду до пояса, тримаючись за партнера (або щось інше), лягти на спину на воду, торкаючись ногами дна. Піднімати й опускати обидві ноги. Дихання рівномірне. Виконати 8 разів.

Для м’язів рук, грудей. В.п. – зайти в воду до грудей, руки розвести в сторони, долоні поставити так, щоб можна було загрібати і відгрібати воду. Зводити руки й розводити їх в сторони. Дихання рівномірне. Виконати 40 разів.

Для м’язів рук і грудей. В.п. – те саме. Випростати руки вперед. Долонями натискувати на воду почергово лівою та правою руками, а також обома руками водночас. Виконати по 6-8 разів.

Для дельтовидних м’язів, м’язів грудей. В.п. – зайти по шию в воду, руки в сторони долонями донизу. Загрібати воду, випростуючи у в.п.; долоні тримати догори. Виконати 8-10 разів.

Для м’язів тулуба. В.п. – зайти в воду до грудей, ноги на ширині плечей, руки прямі, долоні одна в одній. Повороти тулуба ліворуч, праворуч. Виконати по 10 разів у кожну сторону.

Для м’язів живота. В.п. – зайти в воду по коліна, сісти, руки тримати позаду тулуба, спиратися на них. Підняти і опустити ноги. Виконати 10-14 разів. Те саме, але ногами робити різні рухи (перехрещення, «ножиці»тощо). Виконати 20 разів.

Для м’язів ніг. В.п. – зайти в воду по коліна. Стрибки з місця вгору, вперед на відстань. Виконати 8-10 разів.

Біг на місці або на 30-метрову дистанцію, високо піднімаючи коліна. Дихання рівномірне. Виконати 2-3 рази.