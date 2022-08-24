Тернопільська спортсменка стала чемпіонкою Європи

З 16 по 21 серпня в австрійському Бадені проходив чемпіонат Європи U-19 з пляжного волейболу. В складі дефлімпійської збірної команди України серед спортсменів з порушеннями слуху виступала тернополянка – вихованка регіонального центру "Інваспорт" Софія Яцькова .

Дівчина здобула на змаганнях золоту нагороду. Готував чемпіонку викладач ДЮСШІ "Інваспорт", Заслужений тренер України Петро Ніколюк. Нагадаємо, Софія Яцькова – срібна призерка чемпіонату світу з пляжного волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху, майстер спорту України міжнародного класу. Цьогоріч їй призначили президентську стипендію.