Центр фізичного здоров'я оголошує відеоконкурс

З нагоди Дня фізичної культури і спорту України Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення проводить відкритий обласний відео конкурс „Твоє здоров’я в твоїх руках!”. “Спорт для всіх” з 6 по 30 вересня . Головною метою відеоконкурсує залучення усіх вікових груп та верств населення до сталої звички ведення здорового способу життя, підтримка та зміцнення здоров’я, презентація нових форм організації рухової активності під час воєнного стану. Усі відеоролики,надіслані на відеоконкурс мають відображати ваш улюблений вид спорту та рухову активність, а взяти у ньому участь можуть усі бажаючі (без вікових обмежень).

Для участі у Відеоконкурсі потрібно:

–автор відеороботи повинен здійснити підписку на інстаграм сторінку

(https://www.instagram.com/tr_sport_for_all/?hl=uk) Тернопільського обласного

центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”

–надіслативідеоролику цифровому форматі MP4 (тривалість якого від 15

секунд до 60 секунд);

–вказати: ім’я,прізвище автора (фізичної особи), нікнейм в соціальній

мережі інстаграм, місце проживання (вулиця, населений пункт,

територіальна громада), вказати контактну інформацію повнолітнього

представника (мобільний телефон, Ім’я, Прізвище) для отримання

нагородження у відділені пошти.

(Наприклад:ДенисБойко,@Denis_Boyko77, вул. Сонячна, 11, с. Плотича,

БілецькаТГ, представник Ольга Бойко, тел. 0971132991 ).

Відеоролики надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або через

месенджер на Фейсбук-сторінку (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all) чи

інстаграм сторінку (https://www.instagram.com/tr_sport_for_all/?hl=uk)Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”. Переможця, призерів, та авторів десяти відеоробіт визначатимуть онлайн за допомогою програми випадкового вибору Random. Онлайн визначення відбудеться 30 вересня 2022 року о 14:00 годині. Також спортивний тренер Юрій Ткачик визначить ще трьох авторів відеороликівза технікою виконання та демонстрацією улюбленого виду спорту,рухової активності. Вони теж будуть відзначені сувенірною атрибутикою з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, карематами та друкованою продукцією від ТОВ „Видавництво„Школярик”. З положенням про проведення відкритого обласного відеоконкурсу„Твоє здоров’я в твоїх руках!” з нагоди Дня фізичної культури і спорту України можна ознайомитись на Фейсбук-сторінці Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all).