У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту

Традиційно у другу суботу вересня професійне свято - День фізичної культури і спорту - відзначають представники галузі спорту та прихильники фізкультурно-спортивного руху. З нагоди свята, 10 вересня, у Тернополі на базі спортивного комплексу «Текстильник» відбулися урочисті заходи.

Міський голова Сергій Надал привітав та відзначив подяками й цінними подарунками тернопільських спортсменів, викладачів, волонтерів та ветеранів галузі спорту. «Схиляю голову перед подвигом наших спортсменів, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну від московських орків. Дякую спортсменам-любителям та атлетам спорту за високі досягнення, які на весь світ прославляють наш рідний Тернопіль, – зазначає Сергій Надал. – Ви є провідниками здорового способу життя для українців. Ви показуєте приклад, що спорт і фізкультура – це сучасно, модно та прогресивно. І найголовніше – у час війни Ви несете правду у світ про наш героїчний опір. Кожен на своєму фронті і коли на міжнародних змаганнях підіймається український прапор, весь світ бачить: Україна бореться, Україна вистоїть, Україна переможе». Міський голова побажав усім присутнім міцного здоров’я, успіхів, наполегливості