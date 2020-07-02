Через п’яного водія у аварії на Теребовлянщині травмувалося двоє людей

Не впорався з керуванням та на швидкості врізався в дерево. У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 1 липня близько 1:10 в Теребовлі травмувалося двоє пасажирів.

За інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Mitsubishi Galant , виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не зупинився на Т-подібному перехресті, не впорався з керуванням та врізався в дерево.

В результаті удару двох пасажирів з забоями, рваними ранами госпіталізували до лікарні. В одного з потерпілих медики констатували ще й перелом руки.

Попередньо водій був напідпитку. У кермувльника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.