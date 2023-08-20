Як пережити літню спеку? Дієві поради

Відомий факт, що під час сильної спеки легко заробити зневоднення чи перегрітися аж до теплового удару. Щоб до цього не дійшло, слід попіклуватися про себе і вжити певних заходів. Підготували для вас поради, як не стати жертвою теплового удару і з легкістю пережити спекотні літні дні .

Що ж потрібно робити? зберігайте прохолоду: прикладайте до шкіри вологий рушник, опускайте руки або ноги в прохолодну воду, приймайте прохолодний душ, але не крижаний; уникайте спеки: плануйте свій день так, щоб якомога більше часу проводити в тіні чи прохолодній будівлі, а не на сонці. Зокрема, у найспекотнішу частину дня, близько полудня. Якщо довелося вийти, намастіться сонцезахисним кремом, надягніть капелюх та намагайтеся пересуватися у тіні; підтримуйте прохолоду в домі, вночі охолоджуйте своє помешкання; віддавайте перевагу легкому та вільному одягу, обирайте натуральну постільну білизну, наприклад, з бавовни чи льону; регулярно пийте воду, адже важливо підтримувати оптимальний водний баланс, не чекаючи відчуття спраги; уникайте жирної та гарячої їжі; солодких, алкогольних та напоїв з кофеїном; у найспекотнішу частину дня уникати інтенсивної активності, як-от спорт, ремонт чи садівництво. Плануйте їх на вечір. Дотримуйтесь простих правил та бережіть себе!