На Тернопільщині затримали школяра

До співробітників відділення поліції №2 міста Зборова звернувся житель Львова. Як пояснив потерпілий, хтось проник до помешкання, яке він орендує у селищі Залізці, і викрав ноутбук.

Вартість краденого – 4 000 гривень. У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння чужими майном причетний місцевий школяр. Хлопець неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів і на даний час перебуває на обліку в центрі пробації. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.