У жителя Чортківщини правоохоронці виявили багато цікавих знахідок

zbroyaСпівробітники Чортківського райвідділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що 36-річний житель одного із сіл району зберігає заборонені речовини. У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання даної особи оперативники карного розшуку виявили декілька рослин коноплі, а також боєприпаси та вибухові речовини.
Серед вилученого: 300 набоїв калібру 5,45 мм, дві тротилові шашки загальною вагою 600 грам, два запали до гранат. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.
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