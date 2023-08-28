У жителя Чортківщини правоохоронці виявили багато цікавих знахідок

Чи необхідно після повернення на застосування ЄП третьої групи зі ставкою 3 або 5 відс. включати до суми граничного доходу, дохід отриманий таким платником в період застосування спрощеної системи оподаткування з особливостями оподаткування? Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено...

У який термін зобов’язані стати на облік нерезиденти? Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що відповідно до п.п. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), нерезиденти – це іноземні компанії,...

Варто пам’ятати, за яких умов ФОП можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп Згідно з п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), які не...

Які особливості формування податкового кредиту після відновлення реєстрації платником ПДВ за товарами та необоротними активами, які були ввезені на митну територію України в періоді використання платником спрощеної системи з особливостями оподаткування? Якщо платником в періоді використання ним спрощеної системи з особливостями оподаткування було ввезено на митну територію України товари та необоротні активи, то такий платник після відновлення...