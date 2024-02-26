У Тернополі відкрився гуманітарний хаб

Цими вихідними у Тернополі в мікрорайоні «Кутківці» запрацював гуманітарний хаб «Нове життя» для внутрішньо переміщених осіб з м. Рубіжне, що на Луганщині.

Простір у нашому місті втілила громадська організація «Майбутнє України м. Рубіжне». «Пишаємось, що мешканці і м. Рубіжне, і м. Луганська й інших міст вибрали для свого місця проживання саме Тернопіль. Важливо, щоб ви зрозуміли, ми не вважаємо вас ні біженцями, ні переселенцями. Ви такі ж українці, які на певний проміжок часу були змушені покинути свій рідний дім. Тому хочемо, щоб Тернопіль став для вас другим рідним домом, щоб ви тут адаптувались, почувались повноцінними мешканцями нашої громади, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Дякую вам за приклад любові до країни, ви вибрали Україну, а не життя з окупантом. Ви є добрим прикладом згуртованості дружності і працьовитості. Зі свого боку ми і надалі допомагатимемо вам, щоб Тернопіль став для вас комфортним містом». У новому хабі внутрішньо переміщені громадяни, які потребують підтримки, зможуть отримати гуманітарну, інформаційну, консультаційну та психологічну допомогу. Присутні також могли переглянути виставку «Євромайдан у Донецьку – історія боротьби за гідність». Додамо, у Тернополі також працюють гуманітарні хаби для внутрішньо переміщених осіб «ЯМаріуполь» та «Луганщина моя. Сєвєродонецьк».