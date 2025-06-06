Наслідки нічної атаки: у Тернополі пошкоджено промислові об’єкти, є постраждалі

Суспільство Поліцейські Тернополя проводять перевірку за фактом можливого побиття підлітка У четвер, 5 червня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на повідомлення в одному з... Більше ...

Культура Тернопіль вшанував пам’ять дітей, загиблих під час війни 4 червня, у День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії, у Сквері Кобзаря відбулася... Більше ...

Суспільство Нетвереза за кермом у комендантську годину: рівень алкоголю перевищував норму вдесятеро У ніч на 5 червня, під час дії комендантської години, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Dodge на... Більше ...

Суспільство У Тернополі з 11 червня стартує офіційний купальний сезон З 11 червня 2025 року в Тернополі офіційно відкривається купальний сезон. Міська влада визначила дві основні... Більше ...

Суспільство У Тернополі запроваджують зміни автобусних маршрутів з 25 червня З 25 червня 2025 року в Тернополі відбудуться зміни в мережі автобусних маршрутів. Робоча група опрацювала... Більше ...

Спорт У Тернополі відбудеться благодійний напівмарафон на підтримку 44 артбригади 7 червня в центрі Тернополя пройде благодійний напівмарафон MHP Run4Victory, який збере понад тисячу учасників... Більше ...