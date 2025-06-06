Наслідки нічної атаки: у Тернополі пошкоджено промислові об’єкти, є постраждалі

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Очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода на своїй сторінці у Facebook повідомив про наслідки ворожої комбінованої атаки на Тернопіль, здійсненої вночі.

За попередньою інформацією, противник застосував крилаті ракети типу «Калібр» та ударні БпЛА «Шахед». Внаслідок удару пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
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До ліквідації масштабної пожежі залучено 111 рятувальників та 26 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
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На жаль, постраждали п’ятеро людей. Усім надається необхідна медична допомога.
 
Інформація уточнюється та буде оновлюватися.
 

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