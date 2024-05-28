Через сім-картку тернополянка втратила майже сто п'ятдесят тисяч

148 тисяч гривень зникло з банківського рахунку тернополянки. Зловмисник представився співробітником мобільного оператора, отримав доступ до електронного гаманця жінки й зняв кошти. Співробітники Тернопільського районного управління поліції з’ясували, що потерпіла довірилася співрозмовнику і погодилася дистанційно замінити сім-карту, яка начебто згодом працювала би з перебоями.

Жінка виконувала всі телефонні вказівки, зокрема назвала код з смс-повідомлення для підтвердження банківської операції. За лічені хвилини вона отримала сповіщення про списання грошей з усіх банківських рахунків. Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці розшукують шахрая і звертаються до мешканців області не повідомляти жодної інформації невідомим особам. Захистіть телефонний номер, який прив’язаний до банківського рахунку. Більшість громадян прив’язує свій номер телефону до банківських карток та до сторінок у соцмережах, що дає можливість зловмисникам отримати доступ до банківського рахунку. Щоб убезпечити своїх абонентів, оператори радять свою SIM-картку прив'язати до паспортних даних та відключити послугу віддаленої заміни сім-карти у свого мобільного оператора. У такому випадку під час її заміни абонент повинен буде прийти до сервісного центру та пред’явити документи, що засвідчують особу. Тримайте в секреті логін на пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, смс-коди операторів; puk-код та серійний номер cім-картки, а також ні в якому разі не повідомляйте коди, які надходять в смс-повідомлення чи у мобільний додаток банку. Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.