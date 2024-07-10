Судитимуть керівника комунального підприємства

За процесуального керівництва прокурорів Чортківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього керівника одного з комунальних підприємств за фактом неналежного виконання службових обов’язків з організації роботи підприємства та здійснення господарської діяльності, що призвело до забруднення землі.

Слідством установлено, що керівник підприємства в порушення вимог природоохоронного законодавства допустила вивезення та складування твердих побутових відходів на земельній ділянці, яка у встановленому законом порядку під сміттєзвалище не виділялась, технічна документація для цих цілей не розроблялась. Як наслідок, через забруднення землі навколишньому природному середовищу завдано шкоду в розмірі 1,1 млн грн. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, санкція статті якої передбачає: позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Довідково: заподіяні збитки на даний час стягуються з підприємства державними виконавцями відповідно до рішення суду, ухваленого за позовом керівника Чортківської окружної прокуратури.