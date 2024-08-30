На Тернопільщині у ставку потонув чоловік

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Ще одна трагедія на воді: втопився чоловік.

29 серпня о 16:30 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про те, що у ставку с. Завадівка Монастириської ТГ Чортківського району зник під водою чоловік.

Для проведення пошукових робіт було негайно направлено рятувальників. Після підтвердження інформації про зникнення до місця події додатково прибула група водолазно-рятувальних робіт.

На жаль трагедії уникнути не вдалося: о 20:03 водолази виявили та підняли на поверхню потонулого. Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування.

Громадян закликають бути особливо обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки.

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