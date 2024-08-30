На Тернопільщині у ставку потонув чоловік

Жителі Тернопільщини отримали 1,5 тисячі направлень на роботу в «Армії відновлення» В умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення. Люди, які з різних причин залишились без роботи, можуть долучитись до “Армії...

Загадка військового ПДФО: куди діваються мільярди, які у 2023 році забрали з місцевих громад? Друзі, давайте поговоримо про наші гроші і про те, як вони допомагають (чи мали б допомагати) нашим захисникам. Це важливо для кожного з нас! Що сталося? У 2023 році уряд забрав у наших міст і...

На Тернопільщині до місцевих бюджетів надійшло понад 220 млн грн податку на нерухоме майно З початку року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 220 млн 784,8 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 81,1 млн грн (+ 16%) більше, ніж...

Понад 2 млн грн транспортного податку сплачено до місцевих бюджетів Тернопільщини За січень-липень до бюджетів тергромад області надійшло 2 млн 76,8 тис. грн транспортного податку. Це на 949,5 тис. грн більше, ніж за сім місяців минулого року. Про це повідомляють у секторі...