Тернопіль для ЗСУ: передали три «вартових неба» для наших воїнів з 24-ї бригади – Сергій Надал

Небо над Україною отримало нових захисників. Тернопільська міська рада передала три сучасні безпілотники для воїнів 24-ї бригади. Ці "крилаті розвідники" стануть очима наших бійців на передовій, допомагаючи ефективніше виявляти та знищувати ворога.

"Ці 'вартові неба' значно розширять розвідувальні можливості наших воїнів", - розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. "Кожна гривня податків тернополян перетворюється на надійний щит для тих, хто боронить нашу землю".

Один з операторів дронів 24-ї бригади поділився враженнями: "З цими безпілотниками ми бачимо далі, діємо точніше. Це не просто техніка – це наші крила та очі в небі".

Але Тернопіль не зупиняється на цьому. Місто перетворилося на справжню кузню перемоги. Лише за останні два тижні захисники отримали:

- Два "електронні щити" - засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для спецпідрозділу поліції

- Два "всевидячі ока" - відстежувальні комплекси SpaceRay MT 2000 для нацгвардійців

- П'ять "небесних розвідників" - квадрокоптерів DJI Mavic 3

- Десять "енергетичних серць" - потужних генераторів для 5-ї окремої танкової бригади

Цікаво, що частину техніки виготовляють самі тернопільські спеціалісти. Наприклад, засоби РЕБ створені на замовлення міської ради місцевими умільцями.

А попереду – ще грандіозніші плани. Міська рада оголосила закупівлю 162 FPV-дронів та 10 розвідувальних квадрокоптерів. "Це буде справжній рій захисників українського неба!" - з ентузіазмом розповів один з тернопільських волонтерів.

Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць:

- 19.10.2023 - Три безпілотники для 24-ї бригади

- 17.10.2023 - Два засоби РЕБ для спецпідрозділу поліції

- 16.10.2023 - Оголошення закупівлі 10 розвідувальних квадрокоптерів

- 15.10.2023 - П'ять квадрокоптерів DJI Mavic 3 та 10 генераторів для танкістів

- 11.10.2023 - Два засоби РЕБ для Військової служби правопорядку

- 09.10.2023 - Два квадрокоптери та тактичне взуття для 16-го батальйону

- 07.10.2023 - Два комплекси SpaceRay MT2000 та два засоби РЕБ для Нацгвардії

- 04.10.2023 - Оголошення закупівлі 162 FPV-дронів та передача двох "Мурах"

- 03.10.2023 - 1000 пар зимових черевиків та захисне спорядження для спецпідрозділу

- 02.10.2023 - Нова партія безпілотників "Werewolf", Mavic, AUTEL EVO