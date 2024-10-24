Родини загиблих військових отримають компенсацію на комунальні послуги

На засіданні виконавчого комітету міської ради 23 жовтня внесли зміни до рішення виконкому від 21.12.2022 № 1531 «Про затвердження Положення та зміну назви комісії».

Відповідно до змін, члени таких сімей, які не мають офіційного статусу сім’ї загиблого (померлого) та відповідного посвідчення, також матимуть право на отримання соціальної допомоги. До цієї категорії належать:

- батьки;

- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

- діти, до досягнення ними 18-ти річного віку;

- діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

- діти, обоє з батьків яких пропали безвісти;

- утриманці пропалого безвісти, померлого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

Окрім того, для підтвердження права на допомогу, необхідно надати копію документу, який підтверджує, що смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, проходженням військової служби, виданого військовою частиною, іншими силовими структурами, військовими формуваннями (сповіщення, витяг з наказу та /або інше).