П'яний водій, мотоцикліст-підліток і наїзд на тротуарі — підсумок ДТП 2–4 травня

У період з 2 по 4 травня на дорогах Тернопільщини сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди. Унаслідок цих аварій за медичною допомогою звернулися дев’ятеро осіб, троє з яких із серйозними травмами були госпіталізовані. Серед потерпілих є діти.

2 травня неподалік села Олесино Козівської громади, на трасі Зборів–Козова, водій автомобіля Ford Escort не зміг впоратися з керуванням, з'їхав на узбіччя й врізався в дерево. У ДТП постраждала п’ятирічна дитина-пасажир, яку госпіталізували. Як з’ясувалося, водій був у стані алкогольного сп’яніння — прилад «Драгер» показав 0,56 проміле.

Наступного дня, 3 травня, у смт Гримайлів сталася ще одна автопригода. Водій рейсового автобуса BAZ A079.25, що прямував маршрутом «Тернопіль – Кам’янець-Подільський», під час повороту зіткнувся з мотоциклом Mustang, що рухався назустріч. За кермом мотоцикла був 15-річний житель села Глібів Чортківського району. Підлітка з численними переломами госпіталізували.

У неділю, 4 травня, в Тернополі поблизу Микулинецького кладовища, автомобіль Volkswagen LT 35, рухаючись заднім ходом тротуаром, збив 72-річну жінку. Водій не помітив пішохода, внаслідок чого вона зазнала серйозних травм і була доставлена до лікарні.

Того ж дня у селі Кровинка сталося зіткнення трьох автівок. Водій Toyota виїхав на зустрічну смугу та врізався в Nissan, який після удару відкинуло в Audi. Шестеро осіб, зокрема двоє малолітніх пасажирів Nissan, отримали травми, проте обійшлося без госпіталізації.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Причини аварій з’ясовують поліцейські.