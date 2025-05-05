На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, який зник кілька днів тому

30 квітня до поліції Кременеччини звернулася 64-річна жінка, яка повідомила про зникнення свого 58-річного брата.

За її словами, він не виходив на зв’язок із 27 квітня та не з’являвся вдома. Спочатку родичі намагалися самостійно його розшукати, але безуспішно.

Правоохоронці виїхали на місце для з’ясування обставин, до пошуків долучили також кінологів і рятувальників ДСНС.

2 травня тіло зниклого чоловіка було знайдено в лісі неподалік одного з населених пунктів громади. Ознак насильницької смерті не виявили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 ККУ із позначкою «безвісти зниклий». Остаточну причину смерті встановить експертиза.