Шестеро в лікарні після серії аварій на Тернопільщині

У період з 6 по 8 червня на дорогах Тернополя та області сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод. Унаслідок аварій до лікарень з травмами різного ступеня потрапили шестеро людей.

Увечері 6 червня, близько 21:30, на трасі Підволочиськ-Супранівка водій автомобіля Volkswagen Vento не впорався з керуванням — машина з’їхала з дороги та перекинулася. 54-річного водія госпіталізували до нейрохірургічного відділення, а пасажира — до травматології. У чоловіка взяли кров для аналізу на вміст алкоголю. Його також затримали відповідно до ч. 1 ст. 286-1 ККУ.

Того ж вечора, близько 22:00, мешканка Скориківської громади, керуючи мотоциклом, наїхала на односелицю. Постраждала звернулася по медичну допомогу.

Наступного дня, 7 червня, ДТП з потерпілим трапилася в Тернополі на проспекті Степана Бандери. За попередніми даними, водій Honda CR-V під час повороту зіткнувся з мотоциклом Yamaha R-6. Мотоцикліста з численними травмами госпіталізували.

Ще одна аварія сталася 8 червня у місті Борщів. Приблизно о 16:00 мотоцикл Honda, рухаючись вулицею Бандери, зіштовхнувся з автомобілем Skoda. Внаслідок зіткнення травмований мотоцикліст потрапив до лікарні.

Того ж дня, близько 21:00, у селі Кімната Кременецького району постраждав неповнолітній водій скутера Honda Dio. Чотирнадцятирічний хлопець врізався у припаркований на узбіччі Volkswagen Touran. Його також госпіталізували.

Усі водії пройшли обстеження на вміст алкоголю в крові. Причини й обставини автопригод з’ясовують слідчі.

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