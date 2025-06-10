Нова програма реабілітації для ветеранів у Тернополі

У Тернополі започатковують нову програму групової реабілітації для ветеранів. Основним напрямком стане плавання, яке визнано ефективним інструментом відновлення фізичного та психологічного стану.

Заняття з плавання проводитимуться у трьох локаціях міста. Ветерани зможуть відвідувати басейни у корпусі лікарні швидкої допомоги на вулиці Волинській та в оздоровчому комплексі “Алігатор”. Для осіб, які потребують спеціального обладнання, заняття організують у центрі на вулиці Чумацькій.

“Реабілітація ветеранів є важливим елементом їхнього повернення до повноцінного життя. Плавання допомагає відновити не лише фізичні можливості, але й покращити психоемоційний стан людини,” - зазначив міський голова Сергій Надал.

Для участі в групових заняттях з реабілітації необхідно звернутися до “Центру підтримки ветеранів”. Бажаючі отримати індивідуальну реабілітацію можуть звернутися до свого сімейного лікаря за електронним направленням.

Програма реабілітації ветеранів є частиною комплексного підходу до відновлення здоров’я та соціальної адаптації. Заняття проводяться під наглядом кваліфікованих спеціалістів з урахуванням індивідуальних потреб кожного учасника.