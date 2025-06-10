У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано

Вчора близько 19:00 у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку по вулиці Кривоноса, 7 стався потужний вибух. Після нього у помешканні миттєво спалахнула пожежа.

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Уже о 19:02 було оголошено сигнал «Тривога», і пожежники вступили в боротьбу з вогнем, що стрімко охоплював квартиру та загрожував перекинутись на сусідні помешкання.

Полум’я вдалося локалізувати і ліквідувати протягом 24 хвилин. Завдяки швидким діям рятувальників вдалося не допустити масштабного поширення вогню та врятувати будинок від знищення.

Однак без жертв не обійшлося. У квартирі, де стався вибух, загинула жінка. Ще одного мешканця — чоловіка, який перебував у квартирі — із травмами доправили до лікарні. Його стан наразі уточнюється.

Причини вибуху встановлюються. За попередніми даними, могла спрацювати газова чи електроприладна техніка.