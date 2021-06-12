В потязі, який курсує через Тернопіль, молодий чоловік впав з верхньої полиці і помер

В потязі Рахів - Київ, який курсує через Тернопіль, цієї ночі трапилася трагедія - помер молодий чоловік. Відомо, що 12 червня, близько 3:00 ночі, 28-річний чоловік впав з верхньої полиці потяга. Про нещасний випадок повідомляє сайт 0352.ua, посилаючись на «ВВС».

"Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів, - зазначають в «Укрзалізниці».

Медикам, що прибули на виклик, лише залишилося констатувати смерть молодого чоловіка. Видимих гематом та синців на тілі померлого при поверхневому огляді виявлено не було.

В «Укрзалізниці» також відзначають, що «полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався».