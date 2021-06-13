На Тернопільщині майже дві доби розшукують дітей, які пішли рибалити на р. Дністер і зникли

Станом на 19.00 годину 12 червня пошукові заходи 2-х зниклих неповнолітніх громадян в селі Устечко на річці Дністер призупинено та результату не дали, -зазначають в обласному управлінні ДСНС.

Спільні пошуки будуть продовжені 13 червня силами Головного управління та працівників ГУ НП в області.

Нагадаємо, що 11 червня о 10:58 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Устечко Заліщицької територіальної громади двоє місцевих мешканців, які вирушили на риболовлю не виходять на зв'язок з 3:00 годині.

Наразі знайдено човен, на якому хлопці вирушили на риболовлю. Його виявили за 6 км за течією від орієнтовного місця зникнення. Також знайшли особисті речі юнаків на березі річки.

Всього до пошуків залучено 96 осіб та 19 одиниць техніки, в тому числі 4 плавзасоби.