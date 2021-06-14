Двох зниклих підлітків на річці Дністер знайшли мертвими

Сьогодні пошукові заходи 2-х зниклих неповнолітніх хлопців в селі Устечко на річці Дністер завершено. Про це інформують в управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Нагадаємо, що 11 червня о 10:58 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Устечко Заліщицької територіальної громади двоє місцевих мешканців, які вирушили на риболовлю не виходять на зв'язок з 03:00 год.

Пошукові заходи тривали понад три доби із залученням рятувальників, відділення водолазно-рятувальних робіт та пошуково-рятувального відділення (з кінологічним розрахунком) АРЗ СП Головного управління. Також на місці події працювала нацполіція.

13 червня орієнтовно о 17:30 знайдено тіло одного з потерпілих, а вже 14 червня об 11:05 знайдено тіло іншого юнака.