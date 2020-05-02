На Тернопільщині виявили порушників нерестової заборони (ФОТО)

Чергові рейди для протидії порушенню правил рибальства у нерестовий період проведено інспекторами Державної екологічної інспекції у Тернопільській області на території Тернопільського, Зборівського, Підволочиського та Бережанського районів.

У результаті рейдової перевірки водойм Бережанського району на водоймі поблизу міста Бережани затримали двох правопорушників, які ловили рибу на човні забороненими знаряддями лову: ставними сітками. На них склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП, матеріали направили у Бережанський районний суд. Човен, сітки та незаконно добуті біоресурси вилучили.

Ще 8 правопорушників виявили на території Тернопільського та Зборівського та Підволочиського районів. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також на одній із водойм вилучили ставну рибальську сітку.