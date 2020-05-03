"Дайте мені кисню", - останні слова чоловіка, який помер від COVID-19 в Монастириській лікарні

1-го травня, пізно ввечері у реанімації Монастириської районної лікарні помер 71-річний житель села Криниця Семен Мучка. Про це пише сайт “Тернополяни”.

"До нас подзвонили вчора ввечері з лікарні сказали, щоб ми через дві години забрали тіло, - розповіла Надія Будна невістка. - Ми були шоковані, немає ні машини, ні труни.

Зв'язалися з місцевими активістами - дуже дякуємо Олександру Сидоришиу, він організував усе допоміг знайти особу, яка продезинфікувала труну, дякуємо медсестрам, які допомогли покласти тіло батька у труну. З нами не зв'язувалися ні місцева ні районна влада, і ми все організовували самі на пару з волонтерами. Самі купували труну, і шукали транспорт, щоб завезти тіло батька на кладовище".

У п’яницю ввечері труну з тілом залишили у морзі Монастириської районної лікарні, а зранку родичі знову вирушили до медичного закладу.

"Ми приїхали десь біля 9-ої години усі довідки нам видали, а машини яка б мала везти труну немає. Ми давай дзвонити до головного лікаря Підгірної Стефанії, вона сказала, що всі машини поламані і везти чим немає. Тобто від вівторка машини поламані, а сьогодні вже субота і їх ще ніхто не зробив. Ми давай дзвонити у міську і районну раду. У міській Андрій Старух голова громади сказав, що у них на балансі немає таких машин, хіба в крайньому випадку дадуть якусь грузову. Данилюк Володимир - голова районної ради пообіцяв допомогти та передзвонив і сказав вибачте, але машини немає".

Родичі почали дзвонити в усі приватні ритуальні служби, та ніхто не хотів перевозити.

"В одній із ритуальних служб нам підказали звернутися до Андрія Тутова - це зять того чоловіка з Ковалівки, який перший помер від коронавірусу і пережив те саме горе, що сьогодні і ми. Ми зателефонували і він погодився - поїхали до рятувальників там правда все налагоджено - бус продезинфікували нам видали чотири захисних костюми для людей, які копали могилу. Дякую ще раз волонтерам місцевим, що скоординували цю роботу".

У 71-річного Семена Мучки не було жодних хронічних захворювань, чоловік ніколи не жалівся на болі у серці, не мав діабету, чи проблем з тиском, не був онкохворим.

"У батька піднялася температура йому зробили рентген, тест на коронавірус не робили сказали, що бронхіт, написали призначення і відправили додому. Десь тиждень він так збивав температуру вдома, а потім вже не сила було. Коли його привезли у лікарню другий раз, то спершу положили у приймальне відділення, згодом десь через два дні перевели в реанімацію і ми думали, що він під апаратом ШВЛ, та ні його не підключили, адже не було до чого. В той час під єдиним у лікарні апаратом ШВЛ лежав фельдшер який як ми знаємо згодом також помер. А другий апарат ШВЛ, який вони позичили у Заліщиках був поламаний. Ми думали, що батьку надають необхідну допомогу, а коли чудом дізналися, що він в реанімації і навіть не підключений до апарату ШВЛ почали дзвонити у Тернопіль, ті у Монастириськ і аж тоді чудом полагодили той другий ШВЛ і батька підключили та час було втрачено.В останні дні життя коли він до нас дзвонив, то казав "Дайте мені кисню" і коли я питала лікарів в чому проблема, казали, що все ок він на апараті ШВЛ, але за неофіційною інформацією на ньому просто економили кисень, - каже пані Надя. - Він ще міг жити, розумієте, він був дуже життєрадісний, позитивний і дуже любив життя..."

Семена Мучку поховали 2 травня у його рідному селі Криниця, Монастириського району без священника. Священник провів службу в церкві і на кладовище він не йшов.

На похороні були присутні і місцеві чиновники - Андрій Старух, голова Монастириської ОТГ, який згодом написав пост у Фейсбуці та Павло Дронь, заступник голови РДА.

До слова, ні другого сина ні невістку, які проживали разом з 71-річним Семеном Мучкою в одній оселі досі не протестували на COVID-19. Більше того, вони навіть не змогли піти на похорон батька, бо самоізолювалися в хаті на 14 днів.