Затримали злочинців, які організували масштабний бізнес на антикваріаті

Цехи, в яких реставрували пам'ятки мистецтв, а також близько шістсот предметів сакрального мистецтва, серед яких понад 450 цінних ікон, датованих 17-19 століттями, виявили під час санкціонованих обшуків оперативники управління стратегічних розслідувань.

- На даний час нами проведено одночасно 14 обшуків на території Одеси, а також Хмельницького та Києва. Під час спецоперації ми вилучили понад 450 ікон. Трьох фігурантів затримали згідно статті 208 КПК України, - повідомив Андрій Рубель, начальник Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

За попередньою інформацією, до організованої групи з ознаками злочинної входило семеро осіб. Серед підозрюваних - двоє уродженців Молдови. Саме вони організували бізнес на антикваріаті. За словами Василя Джиджори, начальника УСР в області, у спільники вони взяли знавців сакрального мистецтва, фахівців з юриспруденції та людей, які допомагали у пошуках та збуті краденого.

- Підозрювані впродовж 2018-2020 років викрадали цінні ікони з церков та монастирів. Вони шукали в соцмережах та довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях, їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували приміщення на предмет наявності камер відеоспостереження, оглядали замки та вікна. Після цього брали необхідні інструменти та йшли на злочин.

Жертвами злочинної групи стали храми Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Викрадене фактично одразу переправляли поштою на Одесу. Уже після цього фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед клієнтів зловмисників - бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи. Збували ікони через аукціони. Вартість предметів мистецтв коливалася від ста п'ятдесяти до трьохсот тисяч гривень.

Шість крадіжок з церков зареєстрували правоохоронці на території Тернопільської області. Серед викраденого - 15 дороговартісних ікон.

Свою останню крадіжку підозрювані вчинили в ніч з 29 на 30 квітня. Із храму Архангела Михаїла, що в селі Михайлівка на Вінничині, вони винесли три ікони 1860 року - "Миколу Чудотворця", "Матері Божої" та "Серафім Саровський молиться на камені". Їх одразу через пошту надіслали на Одещину для реалізації.

Саме під час отримання останньої партії краденого, через 30 секунд після виходу з поштового відділення, підозрюваних затримали.

На сьогодні слідчі довели причетність групи до двадцяти фактів крадіжок. У ході спецоперації оперативники провели одночасно 14 обшуків на території Одеської, Хмельницької та Київської областей. Серед вилученого близько семиста предметів церковної атрибутики - це ікони, старовинні книги, цінні речі, а також 4 автомобілі, комп'ютерна техніка, мобільні термінали, радіостанції, записники, спецодяг та засоби для проникнення в приміщення. Серед іншого є і зброя та набої.

В будинку антиквара на Хмельниччині працівники поліції виявили та вилучили крадених ікон на суму майже два мільйони доларів. Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до схожих злочинів, вчинених на території п'яти областей.

Прокурор Тернопільської області Петро Бойко повідомив, що трьох учасників угруповання затримали згідно статті 208 КПК. Усім трьом оголосили підозру за статтею 185 частина 4 ККУ та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1млн.260 тис, 1млн 200 та 1млн.100 тисяч гривень.

Триває слідство, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.