Про зняття перших карантинних обмежень

Стабільна ситуація з захворюваністю дозволяє з 11 травня розпочати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину, повідомляє Урядовий портал.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи позачергове засідання Кабінету Міністрів у понеділок, 4 травня.

«Уряд в першу чергу зацікавлений, аби якомога швидше запустити всі сфери економіки, які призупинилися через епідемію. У своїх рішеннях ми керуємося виключно даними наших профільних спеціалістів. За їх розрахунками, передчасне зняття карантину – означає тисячі нових хворих. Не можна цього допустити», – наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що з 11 травня будуть відкриті для відвідувань парки, сквери, зони відпочинку.

Крім того, буде дозволено працювати салонам краси, перукарням, але за певних умов, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров’я України.

Зможуть розпочати роботу заклади громадського харчування на виніс та літні майданчики кафе і ресторанів просто неба у закладах.

Також буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ.

«Дозвіл працювати при певних умовах отримають заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах. Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки. Все це буде прийнято. Постанова буде опублікована і бізнес зможе бачити чітко, в яких сферах ми плануємо пом’якшення карантинних заходів з 11 травня», – повідомив очільник Уряду.

Водночас він зазначив, що поки в Україні діють карантинні обмеження: «До 11 травня ми просимо українців дотримуватися правил. Це не тільки заклики Уряду, а і наших лікарів, які зараз фактично на передовій. Дуже важливо правильно завершувати процес карантину».