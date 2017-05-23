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Що декларує горезвісний керівник виконавчої служби області?

Hichii A 0101Чинний заступник начальника головного територіального управління юстиції   з питань виконавчої служби- начальник  обласного управління виконавчої  служби Андрій Хічій задекларував за 2016 рік квартиру в Тернополі по вулиці Карпенка загальною площею 67,3 кв. метри.

Як стало відомо нашому виданню, у 2009 році це помешкання  вартістю близько 450 тисяч гривень (у цінах 2009 року - 56 тисяч доларів США) для службових потреб придбало  за бюджетні кошти головне управління юстиції в  Тернопільській області і надало для тимчасового проживання пану Хічію, який на той момент теж очолював виконавчу службу області. Проте, дивним чином та невідомо на яких підставах, менше ніж за рік Андрій Миронович квартиру рівними частками  приватизував на себе, дружину і двох доньок. Від співробітників органів юстиції, які з об’єктивних причин просили їх не вказувати, редакції стало відомо, що питання незаконної приватизації Хічієм житла  неодноразово підіймалося керівництвом служби і навіть проводилися службові перевірки. Проте ,очевидно, що горе- керівнику удавалося або матеріально або якимось іншим чином гасити цей «нездоровий» інтерес. Крім того у своїй декларації Хічій написав неправду ( хоча знаючих його людей цим вже не здивуєш), вказавши адресу проживання  адресу цієї квартири. Насправді ж близько 5-ти років Андрій Миронович мешкає в селі Петрики Тернопільського району разом з новою дружиною, працівником поліції та одночасно депутатом Петриківської сільської ради та її донькою, дані про яких він  теж приховав.

Принагідно нагадаємо нашим читачам, що за паном Хічієм тягнеться цілий шлейф корупційних скандалів, про які ми можна прочитати ТУТ і ТУТ.

Сподіваємося, що наша замітка зацікавить компетентні органи і діяльність цього одіозного керманича буде оцінена по «заслузі».

Сергій Сергієнко

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Коментарі   

джокер
0 #1 RE: Що декларує горезвісний керівник виконавчої служби області?джокер 23.05.2017, 18:59
На нарах ця гнида давно мала відпочивати!
Цитата

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