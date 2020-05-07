В Озерній на Тернопільщині зранку згорів автомобіль (ФОТО)

Тернополянам зменшили платіжки за опалення КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів за квітень 2020...

Протиепідемологічні вимоги на ринках мають бути забезпечені за рахунок самих ринків, а не підприємців, які на них торгують Тернопільські ринки поки не готові до відкриття. Таке рішення прийняли керівники ринків після ознайомлення з Постановою Головного санітарного лікаря України. Як повідомив журналістів...

У Тернополі частково відновлює роботу малий та середній бізнес Вихід підприємств з карантину буде поетапний, відповідно до рівня захворювання на COVID-19 На засіданні оперативного штабу у Тернополі було прийнято рішення про надання дозволу з 5 травня на...

До уваги шукачів роботи! Служба зайнятості продовжує надавати послуги дистанційно. Зокрема у травні 2020 року відбудеться низка інформаційних онлайн-вебінарів на різноманітну тематику.