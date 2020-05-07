В Озерній на Тернопільщині зранку згорів автомобіль (ФОТО)

Фото 24 1У селі Озерна Зборівського району сьогодні, 7 травня, зранку загорівся легковик.

На місце події прибув черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Зусиллями рятувальників пожежу ліквідували. Вогонь знищив автомобіль.

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