В Озерній на Тернопільщині зранку згорів автомобіль (ФОТО)

У селі Озерна Зборівського району сьогодні, 7 травня, зранку загорівся легковик.
На місце події прибув черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Зусиллями рятувальників пожежу ліквідували. Вогонь знищив автомобіль.
У селі Озерна Зборівського району сьогодні, 7 травня, зранку загорівся легковик.
На місце події прибув черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Зусиллями рятувальників пожежу ліквідували. Вогонь знищив автомобіль.
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