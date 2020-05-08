Поширення коронавірусу спадає? За добу на Тернопільщині підтверджено 8 випадків COVID-19

Станом на ранок 8 травня за результатами досліджень методом ПЛР в Тернопільській області лабораторно підтверджено 959 випадків COVID-19, з них 897 дорослих та 62 дітей.
Загалом видужало 254 особи, 17 летальних випадків.
За попередню добу проведено 432 дослідження, підтверджено 8 випадків зараження вірусом COVID-19, зазначають в обласному лабораторному центрі.
Географія поширення нових випадків:
- м. Тернопіль (3 особи).
Шумський район (3 особи):
- м. Шумськ – 1
- с. Сураж – 1
- с. Забара – 1
Збаразький район (1 особа):
- с. Базаринці – 1
Монастириський район (1 особа):
- с. Заставці – 1
Усього в Україні підтверджено 14195 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.