Поширення коронавірусу спадає? За добу на Тернопільщині підтверджено 8 випадків COVID-19

коронавірус 3232Станом на ранок 8 травня за результатами досліджень методом ПЛР в Тернопільській області лабораторно підтверджено 959 випадків COVID-19, з них 897 дорослих та 62 дітей.

Загалом видужало 254 особи, 17 летальних випадків.

За попередню добу проведено 432 дослідження, підтверджено 8 випадків зараження вірусом COVID-19, зазначають в обласному лабораторному центрі.

Географія поширення нових випадків:

  • м. Тернопіль (3 особи).

Шумський район (3 особи):

  • м. Шумськ – 1
  • с. Сураж – 1
  • с. Забара – 1

Збаразький район (1 особа):

  • с. Базаринці – 1

Монастириський район (1 особа):

  • с. Заставці – 1

Усього в Україні підтверджено 14195 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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