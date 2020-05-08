Поширення коронавірусу спадає? За добу на Тернопільщині підтверджено 8 випадків COVID-19

Суспільство У квітні на дорогах Тернопільщини трапилося понад 100 ДТП У квітні на дорогах Тернопільщини трапилося 113 дорожньо-транспортних пригод, з них 26 – з потерпілими.... Більше ...

Економіка Деякі тернопільські ринки запрацюють вже 13 травня Вже з 13 травня деякі тернопільські ринки відновлять свою роботу. Про це повідомляють у міській раді. Більше ...

Економіка Допомогу на дітей ФОПи можуть оформити не виходячи з дому Під час карантину ФОПи Тернопільщини можуть отримати фінансову підтримку від держави. Про це повідомив... Більше ...

Спорт Тернопільські тренери проводять спортивні заняття в режимі онлайн Впродовж карантину важливо залишатися здоровими та тримати своє тіло в тонусі! Саме тому на сторінці... Більше ...

Культура Жителів Тернопільщини запрошують до участі в онлайн-заходах з нагоди Дня пам'яті та примирення 8 та 9 травня відзначається День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.... Більше ...

Суспільство Четверо невідомих вночі обікрали будинок жителя Скалата Близько другої години, в ніч з 5 на 6 травня, в будинок жителя Скалата проникло четверо невідомих. Господар про... Більше ...

Політика Труш може стати рекордсменом найкоротшого перебування в кріслі Тернопільського губернатора Після того, як по всій Україні пройшли солідарні акції працівників екстреної медичної допомоги, президент... Більше ...

Суспільство В Озерній на Тернопільщині зранку згорів автомобіль (ФОТО) У селі Озерна Зборівського району сьогодні, 7 травня, зранку загорівся легковик. На місце події прибув... Більше ...