Коли у Тернополі відкриють дитсадки?

На засіданні оперативного штабу обговорили, коли у Тернополі можуть відкрити дитячі садки.

На літній період не планується, що установи будуть закриті, проте дата початку їх роботи залежить від епідеміологічної ситуації.

За словами начальниці управління освіти і науки Ольги Похиляк, у садочках зараз проводяться капітальні та поточні ремонти. Закупляють деззасоби, засоби індивідуального захисту для працівників та відвідувачів садочків.

Про точну дату відновлення роботи дитячих садків повідомлять додатково, прогнозують, що це буде вже з початку літа.