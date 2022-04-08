Тернопільщина попрощалася з Героєм Юрієм Тихолізом

У Теребовлі на Тернопільщині попрощалися із бійцем Юрієм Тихолізом. Йому було 32 роки. Про це повідомляють у Суспільному мовленні України.

Юрiй Тихолiз народився 1 січня 1990 року в Теребовлі. З початку повномасштабного вторгнення російських військ був у складі однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Вiйськовий загинув 7 березня на Київщині. Потрапив під обстріли під час виконання бойового завдання. У Юрія залишилася дружина і двоє синів.

Напередодні похорону жителі Теребовлянської громади зустрічали тіло Юрія Тихолiза навколішки зі свічками. Наступного дня попрощатися із загиблим прийшла майже тисяча людей: земляки, побратими, знайомі та родичі.

Провести його в останню дорогу прийшла вихователька гімназії, в якій він навчався, Ганна Шостакивська.

"Юрій був активний, доброзичливий, завжди усміхнений, добрий товариш, порадник, завжди був послушний, брав участь у всіх громадських справах, вчився на відмінно, був медалістом і гордістю нашої школи. Він завжди був патріотично налаштованим. Коли ми відвідували ветеранів минулими роками, то він завжди відгукувався. Допомагав садити дерева на честь учасників війни на Сході України".

Панахиду за загиблим священики української греко-католицької церкви відправили у церкві святого Миколая. Поховали бійця на місцевому кладовищі.