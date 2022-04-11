У Тернополі на переході Renault Master на смерть збив 29-річну жінку

1WhatsApp Image 2022 04 11 at 10.42.00Двоє людей потрапили з травмами до лікарні, а одна жінка загинула - наслідки трьох аварій, які трапилися на дорогах Тернополя та області 10 квітня. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло на лінію "102" о 16:03. Медик сказав, що в селі Долина Чортківського району хлопець, 2002 року народження, керуючи мотоциклом "MUSTANG", він не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в господарську будівлю. В результаті удару юнака із тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

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У Тернополі під колеса автомобіля RENAULT MASTER потрапила 29-річна жителька обласного центру. Жінка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Потерпіла від отриманих травм померла на місці події.

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За меддопомогою звернулася жителька Донецької області. Жінка травми отримала в результаті автопригоди. За попередньою інформацією, близько 21:00 в селі Озеряни Бучацької територіальної громади не розминулися VOLKSWAGEN TIGUAN та ВАЗ. До лікарні потрапила пасажирка "Жигулів".

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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