17-річна підозрювана у вбивстві іноземного студента перебуває в слідчому ізоляторі

17-річній мешканці Тернопільського району, яку підозрюють у вбивстві іноземного студента, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 315 тис грн.

Вдома тіло мертвого чоловіка з ножовим пораненням виявили медики 9 травня близько 4 години ранку.

Загиблий 24-річний громадянин Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя.

Правоохоронці опитали сусідів, можливих очевидців та свідків, а також вилучили відео з камер спостереження й встановили особу підозрюваної в скоєнні важкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між підозрюваною і потерпілим виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Під час якого дівчина завдала ножове поранення іноземцю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ - умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, на даний час за підозрювану не внесли заставу і вона перебуває в слідчому ізоляторі.