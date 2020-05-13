Житель Тернопільщини на смерть розбився на мотоциклі

Мертвого чоловіка на ґрунтовій дорозі неподалік одного з сіл, що на Шумщині виявили родичі.

Попередня причина смерті - дорожньо-транспортна пригода.

Нещастя трапилося 12 травня. Загиблий –65- річний житель Шумського району.

За словами сусідів, загиблого у день смерті бачили в сусідньому селі в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Додому чоловік повертався на мотоциклі марки «Патріот». Швидше за все, він не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі та на швидкості вилетів з транспортного засобу.

В результаті аварії шумчанин отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям.