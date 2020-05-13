З 14 травня у міському транспорті можна буде їздити за наявності довідки з роботи та паспорта

З 14 травня тернополяни, які працюють на підприємствах та в установах, що розпочали свою діяльність з 11 травня, зможуть користуватися міським громадським транспортом, що здійснює спецперевезення, повідомляють у міській раді.

Перевезення пасажирів здійснюватиметься за спецпропусками або за довідками з місця роботи та з документами, що посвідчують особу. Обов’язковим залишається носіння масок/респіраторів під час поїздки в громадському транспорті.

Через пом’якшення обмежувальних заходів та за результатами моніторингу, на спецрейсах буде збільшено кількість транспортних засобів.