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Суспільство У Тернополі тривають ремонтні роботи проїзних частин міста З метою безпеки учасників дорожнього руху та запобіганню виникненню аварійних ситуацій у Тернополі... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині затримали банду Незаконно вирубували ліс та збували лісопродукцію – на Тернопільщині судитимуть організовану групу з 6... Більше ...

Суспільство На фронт відправили автомобіль з амуніцією та спорядженням (фото) 334 дні в Україні триває війна й упродовж цього часу наші захисники мужньо тримають оборону та захищають... Більше ...

Суспільство Викрили канал перевезень "ухилянтів" За процесуального керівництва Бучацької окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю,... Більше ...

Суспільство Тернополян на передовій забезпечать теплою формою З метою належного забезпечення теплим одягом, цими днями з Тернополя відправили ще 200 комплектів військової... Більше ...