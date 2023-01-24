На Тернопільщині затримали банду

Незаконно вирубували ліс та збували лісопродукцію – на Тернопільщині судитимуть організовану групу з 6 осіб. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох службових осіб лісгоспів, двох підприємців та водія, які у складі організованої групи вчинили незаконну вирубку, перевезення, збут деревини, заподіявши шкоду довкіллю, а також розтратили продукцію лісозаготівлі.
За даними слідства, організована група з грудня 2021 по червень 2022 року без наявності відповідних дозвільних документів на території двох державних лісогосподарських підприємств вчинила незаконну порубку дубів та їх збут, чим заподіяла шкоду лісу на суму майже 850 тис грн, а також здійснила розтрату продукції лісозаготівлі на суму понад 800 тис грн. У цій «бізнес-схемі» працівники лісової охорони організовували незаконну порубку дерев на ввіреній їм території лісу, а підприємці займались заготівлею, зберіганням та збутом сировини, яку транспортував водій. Завершено розслідування, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.