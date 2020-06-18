Смертельна аварія на Тернопільщині: загинув 48-річний водій

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Кам'янки Підволочиського району. 17 червня на дорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка близько 16:40 перекинувся автомобіль BMW 528.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Керував іномаркою житель Хмельницької області, 1972 року народження. За попередньою інформацією, водій на повороті ліворуч, не впорався з керуванням, виїхав з дороги, зіткнувся із відбійником, а після цього автомобіль перекинувся.

В результаті удару водій від отриманих травм загинув на місці події.