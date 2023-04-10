Сім'ї Героїв отримають продуктові набори до Великодня

Щорічно напередодні Воскресіння Христового у Тернополі традиційно освячують святкові кошики. Цьогоріч продуктові набори першочергово отримають сімї та родини захисників, які віддали своє життя у російсько-українській війні.

Чин освячення пасок та інших продуктів харчування відбувся сьогодні, 10 квітня, у приміщенні Благодійної їдальні, що діє при управлінні соціальної політики. «Великдень - одне з найбільших християнських свят для кожного українця. Згідно з традиціями до свята ми розписуємо писанки, готуємо кошики та смаколики. Водночас це - свято дає можливість вкотре проявити доброту. Другий Великдень, який ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Завдяки мужності, відданості українських захисників ми можемо відсвяткувати Воскресіння Христове, - розповідає міський голова Сергій Надал. - Багато Героїв полягли за нашу свободу за час повномасштабного вторгнення, тож маємо подбати про родини військових. Тому ці освячені святкові продуктові набори впродовж тижня отримають сім’ї наших захисників». До слова, з 9 по 14 квітня на Театральному майдані працюватиме Великодня платформа «Подарунок вдячності Захисникам та Захисницям». Це – благодійна акція, метою якої є збір Великодніх подарунків для військовослужбовців Збройних сил України.