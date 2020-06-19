Партнерські пологи в час карантину: небезпека чи необхідність?

МОЗ не забороняло партнерських пологів. Але народжувати з партнером не можна! Такий парадокс. Саме тому Українська Галицька Партія організувала zoom-конференцію “Партнерські пологи в час карантину: небезпека чи необхідність?”, щоб обговорити з керівниками перинатальних центрів, лікарями, правозахисницями та породіллями проблему заборони партнерських пологів.

Жінки часто говорять про тривожність, розгубленість, страх залишитися одній, особливо в активній фазі пологів, коли породілля відчуває максимальний біль, вразливість, потребу у підтримці найближчої людини.

Всі ці обставини негативно впливають на перебіг пологів, а відтак – на здоров’я мами й малюка. І це науково доведений факт. У 1985 році ВООЗ зробила заяву, що присутність під час переймів і пологів когось із близьких людей суттєво сприяє доброму самопочуттю породіллі. Партнер у пологах – це не лише моральна та фізична підтримка, але й багато в чому і «адвокат» мами, захисник від недбалого ставлення медперсоналу до жінки.

Активісти УГП в Тернополі разом із лікарями, очільниками перинатальних центрів переконані, що можливо знайти безпечний альтернативний варіант участі партнерів у пологах в час епідемії COVID-19. На спільній конференції виснували три ключові тези:

✅партнерські пологи незаконно заборонили саме на рівні місцевих рад, а отже, і скасувати ці заборони також можуть лише місцеві органи влади;

✅необхідно використовувати всі важелі впливу на місцеву владу;

✅хорошим методом впливу на місцях є електронні петиції. Таку запустила тернополянка Ірина Яремчук, авторка ініціативи “Тернопіль - місто щасливих сімей” (лінк - туТ https://petition.e-dem.ua/ternopil/Petition/View/1258, про відміну заборони на партнерські пологи).

Нагадаємо, що у Тернополі у рамках проєкту “Тернопіль - місто щасливих сімей” вже організовували форум “Право на гідні пологи”, фестивалі дитинства, круглі столи з пропозиціями до влади для покращення умов життя сімей у місті, опитування батьків про проблематику інфраструктури.