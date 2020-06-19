У аварії на Тернопільщині травмувалася дев'ятирічна дівчинка

В Гусятинському районі не розминулися два автомобілі. Автопригода трапилася 18 червня близько опівдня неподалік селища Гримайлів.

За попередньою інформацією, водій Peugeot не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася у ВАЗ 2107.

В результаті удару до лікарні потрапило двоє водіїв. Кермувальника ВАЗу госпіталізували в реанімаційне відділення. Його пасажира, дев'ятирічну дівчинку, із закритим переломом стегна доправили в дитяче відділення.

У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.