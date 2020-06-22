Попри карантин в Бережанах святкували випускний на 40 чоловік

поліція каранти 444У зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірусну інфекцію на Тернопільщині посилено карантинні заходи. За минулі вихідні правоохоронці задокументували одинадцять порушень норм карантину, заявляють у Відділі комунікації поліції.

Більшість порушень виявлено в торгівельних закладах та установах харчування.

Відомості до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події внесено за двома фактами, зокрема щодо порушення карантинних норм одним із закладів громадського харчування в обласного центру, власник якого всіляко намагається уникнути зустрічі з працівниками поліції та за фактом святкування випускного в ресторані у райцентрі Бережани, де попри заборону в приміщенні знаходилося 40 осіб.

Поліцейські наголошують, що й надалі стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень та нагадують громадянам, що за їх порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

 

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