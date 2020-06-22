Попри карантин в Бережанах святкували випускний на 40 чоловік

У зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірусну інфекцію на Тернопільщині посилено карантинні заходи. За минулі вихідні правоохоронці задокументували одинадцять порушень норм карантину, заявляють у Відділі комунікації поліції.

Більшість порушень виявлено в торгівельних закладах та установах харчування.

Відомості до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події внесено за двома фактами, зокрема щодо порушення карантинних норм одним із закладів громадського харчування в обласного центру, власник якого всіляко намагається уникнути зустрічі з працівниками поліції та за фактом святкування випускного в ресторані у райцентрі Бережани, де попри заборону в приміщенні знаходилося 40 осіб.

Поліцейські наголошують, що й надалі стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень та нагадують громадянам, що за їх порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.