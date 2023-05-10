Найближчим часом буде ускладнений проїзд Дружбою (схема руху)

Зарядять позитивом! Бампер і Сус у п’ятницю чекають тернополян на концерті на підтримку ЗСУ Зі свіжими гарячими жартами і новою полум’яною програмою «Бампер і Сус» їдуть у Тернопіль. У п’ятницю, 5 травня, о 19.00 у Палаці культури «Березіль» запалять усіх найкращим настроєм на...

Запрошують на "коло співу" з Оленою Ковернік Запрошуємо на заняття "коло співу" з Оленою Ковернік. Зустрінемося у креативному кластері Nа пошті, щоб зняти утиснення і розкрити природній голос! На вас чекатиме:

Завтра у Тернополі можна безкоштовно вакцинуватися від важких хвороб 24 квітня у Тернополі на театральному майдані працюватиме вакцинальний автобус. З 10.00 кожен охочий зможе безкоштовно вакцинуватися від коронавірусної інфекції, дифтерії та правцю. Захід...

У Тернополі відбудеться благодійний виступ фолк-співачки Що цікавого? Наші предки вважали, що саме спів веснянок сприяв змінам погоди, мав ледь не магічну дію та приносив щастя в кожну родину. Віримо, що весна принесе найкращі зміни нашій країні. Разом з...