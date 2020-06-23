Молодика, який наніс тяжкі тілесні ушкодження двом хлопцям з села Гнильче, триматимуть під вартою до 31 липня

Рішенням апеляційного суду Тернопільської області залишено в силі ухвалу Підгаєцького районного суду щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному у завдані тяжких тілесних ушкоджень двом хлопцям у селі Гнильче. Ухвалу оскаржував захисник підозрюваного, зазначають у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Відповідно до рішення суду першої інстанції, особа перебуватиме під вартою до 31 липня 2020 року.

Нагадаємо, 25 травня поточного року у селі Гнильче Підгаєцького району Тернопільської області місцевий житель умисно завдав двом особам множинні удари, чим спричинив потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. На даний час вони перебувають у лікарні.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України.

За принципової позиції прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застосування застави. Триває досудове розслідування.

Довідково. Санкція статті Кримінального кодексу України за вчинення інкримінованого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.